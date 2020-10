‘Temptation Island 8’ chiude bene | ecco come sono andati gli ascolti dell’ultima puntata

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’appuntamento conclusivo con Temptation8 ha tenuto incollato al teleschermo 3.504.000 spettatori per uno share pari al 21%. La grande curiosità dei telespettatori da casa – sia nel vedere il falò di confronto finale tra Speranza Capasso e Alberto Maritato e tra Nello Sorrentino e Carlotta Dell’isola, sia nello scoprire cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine della trasmissione – ha premiato la trasmissione di Alessia Marcuzzi. Il reality show sulle tentazioni ha, infatti, portato a casa degli ottimi dati per questo periodo, i più alti tra le puntate di questa e tra l’altro in linea anche con quelli registrati dalladi lunedì scorso del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini che ha raccolto davanti al teleschermo ben 3.429.000 spettatori pari al 20.7% di ...