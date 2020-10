Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert respinge Eva e fugge dal Fürstenhof (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il timore che la verità potesse distruggere la sua famiglia l’ha portata a tacere andando contro i propri principi. E ora, purtroppo, il suo timore verrà confermato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Eva Saalfeld (Uta Kargel) dovrà infatti affrontare le conseguenze della verità sulla paternità del piccolo Emilio. E Robert (Lorenzo Patané) non le renderà la vita semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 21 ottobre: GEMMA e il bacio con BIAGIOTempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre che Emilio non è suo figlio Robert preleva il sangue al piccolo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il timore che la verità potesse distruggere la sua famiglia l’ha portata a tacere andando contro i propri principi. E ora, purtroppo, il suo timore verrà confermato. Nelle prossime puntatedid’amore Eva Saalfeld (Uta Kargel) dovrà infatti affrontare le conseguenze della verità sulla paternità del piccolo Emilio. E(Lorenzo Patané) non le renderà la vita semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 21 ottobre: GEMMA e il bacio con BIAGIOd’amore,puntatescopre che Emilio non è suo figliopreleva il sangue al piccolo ...

