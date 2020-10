Targa della moto modificata | denunciato dai Vigili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Aveva abraso lasua, tentando di farla franca dal rilevamento dell’occhio elettronico, come le telecamere che rilevano il passaggio con il rosso o quelle che registrano i transiti irregolari sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, il quarantatreenne che e’ stato fermato da una pattuglia diciclistiPolizia locale di Roma Capitale durante uno dei consueti controlli su via Tuscolana. L’uomo, alla guida di un Aprilia Sport City, aveva alterato le lettere in modo tale da far leggere a distanza DF anziche’ DE originali: alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti il conducente, dopo aver accampato giustificazioni poco credibili, alla fine ha dovuto ammettere le sue responsabilita’. Al termine degli accertamenti la ...