Tania Cagnotto incinta del secondo figlio | «È di nuovo femmina»

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarà una bambina la secondogenita di Tania Cagnotto e del marito Stefano Parolin. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex tuffatrice, via social, a corredo di una foto che la ritrae insieme alla primogenita Maia, nata nel gennaio 2018. «Ed è di nuovo femmina, ma chi ha la pancia più grande?» ha chiesto la bolzanina divertita ai follower, complice la primogenita, con un pancino fake sotto al vestitino. Da ridere anche gli hashtag: «tutte femmine» e «povero papà». Parolin, infatti, tra qualche mese sarà decisamente in minoranza in famiglia.