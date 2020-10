Svolta epocale nella Chiesa! Il Papa dice sì alle coppie omosessuali: “sono figli di Dio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Svolta epocale nella Chiesa: Papa Francesco apre alle unioni civili per le coppie omosessuali: “sono figli di Dio”. Che Papa Francesco fosse un pò controcorrente rispetto alle leggi ferree della Chiesa, già era risaputo, e le ultime sue dichiarazioni in materia di omosessuali e famiglia, faranno di sicuro storcere il naso a cardinali e sacerdoti più conservatori. “Sono figli di Dio”. Basterebbe la sua frase per capire bene il senso del suo pensiero: Bergoglio si è sempre battuto a favore degli omosessuali e contro l’omofobia. Oggi ha assistito alla proiezione di un documentario che ripercorre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Chiesa:Francesco apreunioni civili per le: “sonodi Dio”. CheFrancesco fosse un pò controcorrente rispettoleggi ferree della Chiesa, già era risaputo, e le ultime sue dichiarazioni in materia die famiglia, faranno di sicuro storcere il naso a cardinali e sacerdoti più conservatori. “Sonodi Dio”. Basterebbe la sua frase per capire bene il senso del suo pensiero: Bergoglio si è sempre battuto a favore deglie contro l’omofobia. Oggi ha assistito alla proiezione di un documentario che ripercorre ...

