Super 36 | si ribaltano nell' attraversamento di Lecco | feriti tre anziani

massimooriani : Se i Dodgers non ribaltano la serie sarà il più grosso flop del nuovo millennio. Ennesima super regular season e cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Super ribaltano

IL GIORNO

Lecco, 21 ottobre 2020 – Tre anziani si sono cappottati in auto nel tunnel dell'attraversamento di Lecco. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì. I tre di 72, 74 e 77 anni ...Suor Cristina è stata una vera celebrità in Italia, per un certo lasso di tempo. Ha conquistato il pubblico di The Voice of Italy con la sua indimenticabile interpretazione di “Like a Virgin” di Madon ...