Stefano Sala su Dayane: "Rimase incinta dopo 15 giorni, mai ci fu amore" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il modello, al magazine Chi, spiega come è nata la relazione con la sudamericana e che la sua gravidanza "fu un fulmine a ciel sereno". Non solo: parecchio sconfortato ha accusato Dayane di aver detto "molte bugie" al GF Vip

beefairy9 : RT @casiftangeles: Stefano Sala che dice che si preoccupa di ciò che vede Bubi sulla madre al gf ma ai tempi infilava in diretta tv la ling… - Serenella1990l : Stefano Sala, l’uomo con le palle che diffida Dayane per impedirle di parlare di lui in casa ma fuori rilascia inte… - iamdissonance_ : RT @AcidamenteAcida: La pochezza di Stefano Sala nel dire che non ha mai amato la madre di sua figlia, pensando che questa notizia non poss… - AcidamenteAcida : La pochezza di Stefano Sala nel dire che non ha mai amato la madre di sua figlia, pensando che questa notizia non p… - impasticcata : stefano sala sei un poraccio ringrazia il cielo dayane ti abbia toccato anche solo con un dito -