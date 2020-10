Stefano Pioli e il Milan verso l’Europa League (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi pomeriggio è intervenuto ai microfoni il tecnico del Milan Stefano Pioli in vista dell’esordio dei rossoneri in UEFA Europa League 2020-2021. I rossoneri dovranno vedersela con il Celtic. La partita si giocherà giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Celtic Park. Nel corso della giornata ha anche parlato alla stampa il tecnico del Celtic, Neil Lennon. Le parole di Stefano Pioli Come sta Calhanoglu? “Ha avuto questo infortunio alla caviglia. Oggi stava un pochettino meglio. Non sarà della gara e dovremo analizzare la situazione giorno dopo giorno” Il Milan torna in Europa. Percepiva anche lei l’assenza del club dal suo contesto naturale? “E’ chiaro che l’Europa faccia parte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi pomeriggio è intervenuto ai microfoni il tecnico delin vista dell’esordio dei rossoneri in UEFA Europa2020-2021. I rossoneri dovranno vedersela con il Celtic. La partita si giocherà giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Celtic Park. Nel corso della giornata ha anche parlato alla stampa il tecnico del Celtic, Neil Lennon. Le parole diCome sta Calhanoglu? “Ha avuto questo infortunio alla caviglia. Oggi stava un pochettino meglio. Non sarà della gara e dovremo analizzare la situazione giorno dopo giorno” Iltorna in Europa. Percepiva anche lei l’assenza del club dal suo contesto naturale? “E’ chiaro che l’Europa faccia parte ...

Oggi pomeriggio è intervenuto ai microfoni il tecnico del Milan Stefano Pioli in vista dell’esordio dei rossoneri in UEFA Europa League 2020-2021. I rossoneri dovranno vedersela con il Celtic. La ...

Milan, tocca al 'titolare' Tonali. Una risposta a Pioli per scacciare l'ombra di Bakayoko

Stefano Pioli ha recentemente definito Sandro Tonali un "titolare", un giovane di talento acquistato non per proporsi soltanto come prima alternativa a Bennacer e Kessie ma con la prospettiva di ...

