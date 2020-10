Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, 50 finaliste per vittoria quinta edizione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Labitalia) - Tutto pronto per la quinta edizione di Digithon: la più grande maratona digitale italiana non si ferma nonostante l'emergenza sanitaria e torna con una nuova formula, il 23 e il 24 ottobre. Per garantire la massima sicurezza e rispettare disposizioni governative dettate dalla diffusione del Covid-19 infatti, la Startup competion si svolgerà, per la prima volta dal suo debutto, completamente in live streaming. Sono 50 le Startup, selezionate dal comitato scientifico tra le oltre 400 candidature arrivate che hanno fatto registrare il record di adesioni alla maratona, che durante la due giorni si contenderanno la vittoria. In palio il premio Digithon 2020 che porta con sé un assegno da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Labitalia) - Tutto pronto per ladi: la più grande maratona digitale italiana non si ferma nonostante l'emergenza sanitaria econ una nuova formula, il 23 e il 24. Per garantire la massima sicurezza e rispettare disposizioni governative dettate dalla diffusione del Covid-19 infatti, lacompetion si svolgerà, per la prima volta dal suo debutto, completamente in live streaming. Sono 50 le, selezionate dal comitato scientifico tra le oltre 400 candidature arrivate che hanno fatto registrare il record di adesioni alla maratona, che durante la due giorni si contenderanno la. In palio il premio2020 che porta con sé un assegno da ...

commercialista : Talk • A Startup world TORNARE A CRESCERE IMPARANDO DALLE STARTUP 27 ottobre presentazione virtuale del libro… - DGagliardi96 : We are ready to rock! Sabato 24 ottobre ore 11:10 presenteremo @WalleMobility ad una platea di investitori privati… - MarcoSco81 : RT @OVHcloud_IT: ?? Giovedì 29 ottobre, unisciti alla nostra sessione di Q&A tra il presidente di #FrenchTechBarcelona @GRostand e Jonathan… - OVHcloud_IT : ?? Giovedì 29 ottobre, unisciti alla nostra sessione di Q&A tra il presidente di #FrenchTechBarcelona @GRostand e Jo… - VeneraLazareanu : La Camera di Commercio Italiana Americana a Nizza comunica che il Webinar “Sophia Antipolis: le opportunità per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup ottobre Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, 50 finaliste per vittoria quinta edizione Il Tempo Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, 50 finaliste per vittoria quinta edizione

La gara tra gli inventors riprenderà nel primo pomeriggio per concludersi in serata, e ripartire sabato 24 ottobre dalle 10 con le altre 25 startup finaliste. Nel pomeriggio, alle 15.30, interverrà il ...

Start Cup Sardegna: il 29 ottobre l'evento finale "illuminiamo il futuro" in diretta streaming

Con il contributo tecnico-organizzativo del Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna, e la Fondazione di Sardegna, sarà possibile per tutti assistere alla finale in diretta e in assoluta si ...

La gara tra gli inventors riprenderà nel primo pomeriggio per concludersi in serata, e ripartire sabato 24 ottobre dalle 10 con le altre 25 startup finaliste. Nel pomeriggio, alle 15.30, interverrà il ...Con il contributo tecnico-organizzativo del Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna, e la Fondazione di Sardegna, sarà possibile per tutti assistere alla finale in diretta e in assoluta si ...