Sperimentazione vaccino Covid19: muore un volontario di 28 anni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Brasile un giovane volontario di 28 anni è morto a causa di complicazioni del virus durante la Sperimentazione di un vaccino per il Coronavirus. Un giovane volontario dell’Università di Oxford che stava contribuendo alla Sperimentazione del vaccino per il Covid-19 è morto in Brasile. Secondo il sito d’informazione brasiliano Globo, il ragazzo di 28 … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Brasile un giovanedi 28è morto a causa di complicazioni del virus durante ladi unper il Coronavirus. Un giovanedell’Università di Oxford che stava contribuendo alladelper il Covid-19 è morto in Brasile. Secondo il sito d’informazione brasiliano Globo, il ragazzo di 28 …

