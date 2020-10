Speranza: “Restate a casa, evitate uscite inutili”. Il fantastico piano del governo è l’auto-lockdown (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Il governo giallofucsia alle prese con l’aumento dei contagi da coronavirus (anche se per fortuna i sintomatici e i positivi ricoverati sono ancora una percentuale ridotta) non sa che fare. Vorrebbe chiudere tutto subito ma magari aspetta ancora un altro po’, tanto ci pensano le regioni a istituire il coprifuoco e limitare gli spostamenti. Nel frattempo, mentre è sotto gli occhi di tutti che ci si contagia accalcati sui mezzi pubblici e non a mezzanotte e un minuto per strada, così come è chiaro a tutti che il governo non ha fatto granché per evitare appunto gli assembramenti alla fermata del bus, il ministro della Salute Roberto Speranza che fa? Punta il dito contro i cittadini: “Restate a casa, evitate uscite ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Ilgiallofucsia alle prese con l’aumento dei contagi da coronavirus (anche se per fortuna i sintomatici e i positivi ricoverati sono ancora una percentuale ridotta) non sa che fare. Vorrebbe chiudere tutto subito ma magari aspetta ancora un altro po’, tanto ci pensano le regioni a istituire il coprifuoco e limitare gli spostamenti. Nel frattempo, mentre è sotto gli occhi di tutti che ci si contagia accalcati sui mezzi pubblici e non a mezzanotte e un minuto per strada, così come è chiaro a tutti che ilnon ha fatto granché per evitare appunto gli assembramenti alla fermata del bus, il ministro della Salute Robertoche fa? Punta il dito contro i cittadini: “Restate a...

