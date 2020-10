Spari in un’azienda alle porte di Roma | uccide il titolare e poi tenta il suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha fatto irruzione nella società dove lavorava e ha esploso dei colpi di pistola ferendo a morte ildell’azienda, un cittadino iraniano di 58 anni nato negli Stati Uniti. E’ successo nel pomeriggio di ieri, intorno18:30, a Formello,di, in via di Santa Cornelia. Il 48enne iraniano, che ha esploso i colpi di pistola, si è a sua volta sparato in volto ed è rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono critiche: il personale sanitario del 118 lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di. Sul posto i Carabinieri e il nucleo investigativo di Ostia. I militari hanno recuperato e sequestrato la pistola e sono ora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Pare che ...