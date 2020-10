Spal | emergono nuovi positivi al Covid-19 | si tratta di tre giocatori e di un membro dello staff

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso una nota, laha comunicato latà al-19 di quattro persone, tree un, in seguito acontrolli. “I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali” ha concluso il club di Ferrara, che ieri martedì 20 ottobre è stato sconfitto per 2-1 dall’Empoli nel match valido per la quarta giornata di Serie B 2020/2021. Già la mattina prima del match, un giocatore era risultato positivo al-19 ed era stato posto in isolamento.