Sondaggi, per 42% italiani superficialità ha causato nuova ondata Covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La seconda ondata del Covid preoccupa gli italiani così come la prima, anche se, per alcuni, oggi siamo più preparati e il contagio è meno violento. E’ quanto risulta da un Sondaggio di Euromedia Research.Una situazione che, secondo gli intervistati, si è creata soprattutto a causa della superficialità di coloro che non hanno rispettato le regole di base (42,5%). Una percezione diffusa su tutto il territorio, a esclusione delle Isole, dove a seguito dell’afflusso dei turisti nella stagione estiva, si colpevolizza in particolar modo il rilassamento generale durante le vacanze (29,4%). Da un punto di vista politico, invece, le responsabilità vengo distribuite su tutti i livelli, dal Presidente del Consiglio (23,1%), ai Ministri competenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La secondadelpreoccupa glicosì come la prima, anche se, per alcuni, oggi siamo più preparati e il contagio è meno violento. E’ quanto risulta da uno di Euromedia Research.Una situazione che, secondo gli intervistati, si è creata soprattutto a causa della superficialità di coloro che non hanno rispettato le regole di base (42,5%). Una percezione diffusa su tutto il territorio, a esclusione delle Isole, dove a seguito dell’afflusso dei turisti nella stagione estiva, si colpevolizza in particolar modo il rilassamento generale durante le vacanze (29,4%). Da un punto di vista politico, invece, le responsabilità vengo distribuite su tutti i livelli, dal Presidente del Consiglio (23,1%), ai Ministri competenti ...

