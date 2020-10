Solo con le riforme il Recovery Plan produrrà risultati importanti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mentre i colpevoli ritardi nell’utilizzare il MES potrebbero costar caro all’Italia nel pieno della recrudescenza della pandemia, la lezione del recente passato dovrebbe costituire fonte di ispirazione per delineare una efficace strategia italiana per il Recovery Plan.Infatti, con i governi Renzi e Gentiloni vi era stato per la prima volta dopo molti anni un tentativo ragionato di indirizzare l’Italia lungo un percorso di riforme. In particolare, la riforma del mercato del lavoro con il Jobs Act, le decontribuzioni per le assunzioni a tempo indeterminato, l’eliminazione di tasse, gravami e balzelli (come la componente lavoro dell’Irap, la tassa sugli imbullonati, etc.), l’allargamento della platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta sulla ricerca, il patent box, il superammortamento e i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mentre i colpevoli ritardi nell’utilizzare il MES potrebbero costar caro all’Italia nel pieno della recrudescenza della pandemia, la lezione del recente passato dovrebbe costituire fonte di ispirazione per delineare una efficace strategia italiana per il.Infatti, con i governi Renzi e Gentiloni vi era stato per la prima volta dopo molti anni un tentativo ragionato di indirizzare l’Italia lungo un percorso di. In particolare, la riforma del mercato del lavoro con il Jobs Act, le decontribuzioni per le assunzioni a tempo indeterminato, l’eliminazione di tasse, gravami e balzelli (come la componente lavoro dell’Irap, la tassa sugli imbullonati, etc.), l’allargamento della platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta sulla ricerca, il patent box, il superammortamento e i ...

