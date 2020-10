Smog quanto mi costi: in Emilia-Romagna l’aria sporca fa spendere 1.900 euro a testa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BOLOGNA – Il costo sociale dell’aria inquinata? In Emilia-Romagna è alto, fino a quasi 2.000 euro a testa. Secondo uno studio, in testa in questa inquietante classifica c’è Parma, al sesto posto nazionale, con un costo pro capite dell’inquinamento atmosferico di 1.915 euro. Reggio Emilia, per quanto riguarda le città della regione, è 12esima assoluta con 1.786 euro, una posizione davanti a Bologna, dove l’impatto dello smog e degli inquinanti costa 1.781 euro a testa. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BOLOGNA – Il costo sociale dell’aria inquinata? In Emilia-Romagna è alto, fino a quasi 2.000 euro a testa. Secondo uno studio, in testa in questa inquietante classifica c’è Parma, al sesto posto nazionale, con un costo pro capite dell’inquinamento atmosferico di 1.915 euro. Reggio Emilia, per quanto riguarda le città della regione, è 12esima assoluta con 1.786 euro, una posizione davanti a Bologna, dove l’impatto dello smog e degli inquinanti costa 1.781 euro a testa.

paolodeluca72 : @Citizensforair 'Primi i milanesi a cui l'impatto dello smog costa oltre 2.800 euro all'anno' Inquinamento, ma quanto ci costi !? - sferulla : @frankiehinrgmc @lara93 Pensa quanto smog in meno.... ancora che andiamo a scuola... - cattivamamy : Se la scuola si trova in strada molto trafficata ,quanto buon smog respireranno. - Valentina30210 : @frank9you @GuidoCrosetto Per una questione che la metro impiega x tempo a fare il tratto ergo i treni sono calcola… - bioccolo : @chilisummer @FreakManVirtue Beh certo. La socialità nel traffico di roma e di milano è impagabile. Due ore di auto… -