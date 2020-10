Slittino | dodici azzurri convocati per il raduno di Altenberg

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da giovedì 22 a sabato 31 ottobre la squadra di Coppa del Mondo diartificiale scenderà in pista nel primostagionale. Sonodal direttore tecnico azzurro Armin Zoeggeler sul catino diin Germania. Presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer, Ludwig Roeder, Patrick Rastner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler. In Germania saranno presenti i tecnici Wilfried Huber, Oswald Haselrieder e il preparatore Guenther Taschler. Il primo appuntamento della stagione è fissato sabato 28 e domenica 29 ottobre a Igls, in Austria.

