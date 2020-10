Sicurezza: migranti e Daspo per violenti, Mattarella firma ed emana decreto legge (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge Sicurezza destinato a sostituire i provvedimenti varati dal primo governo Conte e fortemente voluti dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il testo licenziato, dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre scorso, contiene le norme sull'immigrazione ma anche il rafforzamento del cosiddetto Daspo urbano per i responsabili di risse e violenze, dopo l'uccisione di Willy Monteiro. Nel provvedimento anche norme sul contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato edto ildestinato a sostituire i provvedimenti varati dal primo governo Conte e fortemente voluti dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il testo licenziato, dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre scorso, contiene le norme sull'immigrazione ma anche il rafforzamento del cosiddettourbano per i responsabili di risse e violenze, dopo l'uccisione di Willy Monteiro. Nel provvedimento anche norme sul contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge sicurezza destinato a sostituire i provvedimenti varati dal primo governo Conte e ...

I dati sui nuovi italiani mostrano l’inadeguatezza della legge sulla cittadinanza

«Uno straniero che possa vantare avi della penisola persino precedenti all’Unità d’Italia può acquisire la cittadinanza italiana più facilmente di uno straniero che, pur nato e cresciuto in Italia, no ...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge sicurezza destinato a sostituire i provvedimenti varati dal primo governo Conte e ...«Uno straniero che possa vantare avi della penisola persino precedenti all’Unità d’Italia può acquisire la cittadinanza italiana più facilmente di uno straniero che, pur nato e cresciuto in Italia, no ...