Sicilia. Neonata positiva al Covid, la mamma l'abbandona in ospedale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha solo 18 mesi ed è risultata positiva al tampone. La mamma appena saputo la notizia ha deciso di abbandonarla in ospedale. E' accaduto a Palermo, all'ospedale dei Bambini. La donna si era recata al pronto soccorso con la Neonata per il tampone. Neonata abbandonata dopo il tampone Dopo l'esito e la positività è stata … L'articolo Sicilia. Neonata positiva al Covid, la mamma l'abbandona in ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

