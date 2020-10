Sicilia | adolescente positivo al Covid-19 | “Mai visto un caso così”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inunalsi trova, attualmente, in gravi condizioni. Il giovane, di soli 18 anni, è un “raro”. Continuano le terribili notizie riguardanti i contagiati di Coronavirus. Questa volta, a colpire la cronaca, è ildi un ragazzo di soli 18 anni ricoverato in condizioni gravi a Caltanissetta. Ecco … L'articoloal-19: “Maiuncosì” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Non bastava la notizia, tremenda, che un giovane di soli 15 anni sia ricoverato in gravi condizioni ad Avellino. Il Coronavirus continua a contagiare senza far caso all’età. E se in Sardegna gli ...PORTOPALO DI CAPO PASSERO - Scongiurato un nuovo probabile caso di “blue whale”. I fatti sono accaduti a Portopalo, alla scuola media di via Tonnara, plesso scolastico dipendente dall’Istituto compren ...