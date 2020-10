Si va piano piano verso il lockdown

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La nuova ordinanza di De Luca arriva in serata come annunciato in mattinata, dove aveva già dato ampie anticipazioni. L’ordinanza di ieri sera ne contiene solo una parte, quella più clamorosa evidentemente ha ancora bisogno, come vedremo, di un raccordo con il Governo. E riguarda il coprifuoco dalle 23 di venerdì fino alle 5 del mattino nel fine settimana. De Luca, di fatto, anticipa di una settimana quello che aveva già comunicato per la festa di Ognisanti. Però da venerdì, ed è già contenuto nel provvedimento serale, sarà vietato spostarsi tra le province della Campania salvo che per motivi di salute o di lavoro. La crescita dei contagi in Regione ha fatto scattare il provvedimento da tutti temuto. Per la scuola conferma la chiusura di quelle primarie e secondarie, come stabilito ma con una novità. ...