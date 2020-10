Si tocca in diretta davanti a tutti: giornalista nei guai (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un giornalista del New Yorker è stato sospeso dal suo incarico per aver incautamente concluso una riunione su Zoom in un modo decisamente non ortodosso. Si tocca al pc, ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undel New Yorker è stato sospeso dal suo incarico per aver incautamente concluso una riunione su Zoom in un modo decisamente non ortodosso. Sial pc, ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

_hlznl_1D_ : RT @louehtommo24911: Mmmm soo updates di oggi :) Liam in diretta legge un commento 'Touch your hair if one Direction never will come back… - _killmymind28 : RT @louehtommo24911: Mmmm soo updates di oggi :) Liam in diretta legge un commento 'Touch your hair if one Direction never will come back… - nellomyhusband_ : RT @louehtommo24911: Mmmm soo updates di oggi :) Liam in diretta legge un commento 'Touch your hair if one Direction never will come back… - griseidee : RT @louehtommo24911: Mmmm soo updates di oggi :) Liam in diretta legge un commento 'Touch your hair if one Direction never will come back… - carrotsxkiwi : RT @louehtommo24911: Mmmm soo updates di oggi :) Liam in diretta legge un commento 'Touch your hair if one Direction never will come back… -

Ultime Notizie dalla rete : tocca diretta Champions League in tv, dove vedere le partite di oggi. Tocca a Inter e Atalanta QUOTIDIANO.NET La sonda Osiris Rex ha toccato l'asteroide Bennu: i frammenti raccolti arriveranno sulla Terra fra 3 anni

Nessuna immagine, solo segnali e con un ritardo di 17 minuti, tanto ci è voluto per sapere che Osiris Rex è riuscito nella sua missione di “accarezzare" ...

La sfida per il tetto del mondo

Aumenta la pressione mlitare cinese sull'Himalaya contro L'india. Pechino punta ad assicurarsi il controllo assoluto della regione. E lo scontro tocca ...

Nessuna immagine, solo segnali e con un ritardo di 17 minuti, tanto ci è voluto per sapere che Osiris Rex è riuscito nella sua missione di “accarezzare" ...Aumenta la pressione mlitare cinese sull'Himalaya contro L'india. Pechino punta ad assicurarsi il controllo assoluto della regione. E lo scontro tocca ...