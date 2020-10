Shock a Livorno, testa di maiale e tre croci in campo contro la proprietà: “Pagherete tutto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una testa di maiale e tre croci in mezzo al campo e uno striscione con scritto "Pagherete caro, pagherete tutto".E' questa la scena che si è trovato davanti il custode dello Stadio "Armando Picchi", dove questo pomeriggio alle ore 18.30 andrà in scena la sfida tra Livorno e Novara, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone A. Tre croci con i nomi di Banca Cerea, Gruppo Carrano e Aldo Spinelli.caption id="attachment 957653" align="aligncenter" width="620" Foto da Gazzetta.it/captionUna vera e propria minaccia che ignoti hanno rivolto a una parte della dirigenza del club toscano; un gesto che sarebbe "chiaramente legato alla vicenda del caos successivo alla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli", scrive 'La Gazzetta dello Sport'.Il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unadie trein mezzo ale uno striscione con scritto "Pagherete caro, pagherete tutto".E' questa la scena che si è trovato davanti il custode dello Stadio "Armando Picchi", dove questo pomeriggio alle ore 18.30 andrà in scena la sfida trae Novara, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone A. Trecon i nomi di Banca Cerea, Gruppo Carrano e Aldo Spinelli.caption id="attachment 957653" align="aligncenter" width="620" Foto da Gazzetta.it/captionUna vera e propria minaccia che ignoti hanno rivolto a una parte della dirigenza del club toscano; un gesto che sarebbe "chiaramente legato alla vicenda del caos successivo alla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli", scrive 'La Gazzetta dello Sport'.Il ...

