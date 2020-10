Serie D, accolto il ricorso della Vastese: 3-0 al Real Giulianova (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ stato accolto il ricorso della Vastese. Il Giudice sportivo ha quindi sancito la sconfitta a tavolino per il Real Giulianova dopo la partita finita 1-1 nella seconda giornata del girone F di Serie D. Questa pertanto la nuova classifica: Campobasso, SN Notaresco, Recanatese 10 punti; Castelnuovo 9; Tolentino 8; Vastogirardi, Cynthialbalonga 7; Montegiorgio, Pineto, Fiuggi, Vastese 6; Matese 3; Castelfidardo, Rieti, Porto S.Elpidio 2; Real Giulianova, Aprilia 1; Olympia Agnonese 0. (Vastese 1 punto di penalizzazione; Matese e Aprilia una gara in meno). Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ statoil. Il Giudice sportivo ha quindi sancito la sconfitta a tavolino per ildopo la partita finita 1-1 nella seconda giornata del girone F diD. Questa pertanto la nuova classifica: Campobasso, SN Notaresco, Recanatese 10 punti; Castelnuovo 9; Tolentino 8; Vastogirardi, Cynthialbalonga 7; Montegiorgio, Pineto, Fiuggi,6; Matese 3; Castelfidardo, Rieti, Porto S.Elpidio 2;, Aprilia 1; Olympia Agnonese 0. (1 punto di penalizzazione; Matese e Aprilia una gara in meno).

zazoomblog : Serie D accolto il ricorso della Vastese: 3-0 al Real Giulianova - #Serie #accolto #ricorso #della - Giorgheil : @iaia71716551 Vedo ora la risposta a quel tweet. Serkan,OG,Kivanç T. che ha non solo elogiato, ma che è anche uno d… - UniboMagazine : Organizzato nell’ambito di Alma Mater Fest, l’evento che ha accolto la comunità studentesca internazionale ha visto… - Ansa_Piemonte : Calcio: Crotone-Juve, minuto di silenzio in ricordo Santelli. Lega Serie A ha accolto la richiesta del club calabre… - wesud_news : Crotone-Juve, minuto di silenzio in ricordo Santelli: la Lega di Serie A ha accolto la richiesta del Club pitagorico -