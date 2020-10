Serie C: vince la Ternana a Catania, bene Perugia e Cesena. Pareggio per il Bari (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Turno infrasettimanale in Serie C, valido per la sesta giornata di campionato. Un turno che ha visto il successo della Ternana a Catania, bene il Perugia che ha vinto con il Legnago, benissimo il Cesena. Finisce 0-0 il derby pugliese tra Monopoli e Bari. Rinviata per casi Covid la gara tra Palermo e Turris. Questi tutti i risultati: Girone A Piacenza-Olbia 1-1 Albinoleffe-Renate 1-0 Alessandria-Grosseto 0-1 Livorno-Novara 2-3 Pontedera-Lecco 1-0 Carrarese-Pistoiese 2-0 Pro Sesto-Giana Erminio 1-0 Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0 giovedì 22 10 Pro Patria-Lucchese Como-Pergolettese Girone B Sudtirol-Carpi 3-0 Mantova-Matelica 5-2 Arezzo-Padova 0-5 Legnago Salus-Perugia 0-2 Vis Pesaro-Triestina 0-1 Modena-Feralpi Salò ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Turno infrasettimanale inC, valido per la sesta giornata di campionato. Un turno che ha visto il successo dellailche ha vinto con il Legnago, benissimo il. Finisce 0-0 il derby pugliese tra Monopoli e. Rinviata per casi Covid la gara tra Palermo e Turris. Questi tutti i risultati: Girone A Piacenza-Olbia 1-1 Albinoleffe-Renate 1-0 Alessandria-Grosseto 0-1 Livorno-Novara 2-3 Pontedera-Lecco 1-0 Carrarese-Pistoiese 2-0 Pro Sesto-Giana Erminio 1-0 Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0 giovedì 22 10 Pro Patria-Lucchese Como-Pergolettese Girone B Sudtirol-Carpi 3-0 Mantova-Matelica 5-2 Arezzo-Padova 0-5 Legnago Salus-0-2 Vis Pesaro-Triestina 0-1 Modena-Feralpi Salò ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie vince Serie D, recuperi: vince il Gozzano, parità tra Chieri e Legnano IVG.it Pistoiese, quasi tutto perfetto ma è la Carrarese a vincere

Gli arancioni tengono per un’ora ma due calci piazzati sono fatali Termina sul risultato di 2-0 la sfida tra Carrarese e Pistoiese, valida per la sesta giornata di Serie C. Per un’ora di gioco gli ...

Serie C 2020/2021, la Ternana cala il tris e batte in trasferta il Catania

Il match tra Catania e Ternana, valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C, se lo aggiudica la formazione ... deviato sul palo da Martinez, arriva il tap-in vincente del numero 25. All’81’ ...

