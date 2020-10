Serie C, rinviata la sfida tra Palermo e Turris: il motivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) alla base della decisione che arriva proprio in questi minuti. Adesso è ufficiale. La gara di Serie C tra Palermo e Turris è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus: lo ha deciso proprio in questi minuti la Lega Pro quando … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) alla base della decisione che arriva proprio in questi minuti. Adesso è ufficiale. La gara diC traè stataa data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus: lo ha deciso proprio in questi minuti la Lega Pro quando … L'articolo proviene da Inews.it.

Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieC, rinviata Palermo-Turris - ABCCastello : #cgold Il Comitato Regionale FIP, su indicazione del Consiglio Regionale e in attesa del Consiglio Federale, ha dis… - sportface2016 : #SerieC, rinviata Palermo-Turris - IlModeratoreWeb : Serie C. Palermo Turris rinviata causa 10 positivo fra i rosanero - - ilSicilia : #Sport #siamaquile Calcio, Serie C: Palermo-Turris rinviata causa coronavirus -