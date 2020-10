Serie C, Ghirelli: «Spero che il campionato vada il più avanti possibile» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesco Ghirelli ha parlato dei piani di riserva della Serie C in caso di peggioramento della pandemia da Covid-19 Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, in occasione della presentazione dell’iniziativa Rotary “In campo contro la Polio” ha parlato dei piani di riserva della Lega Pro in caso di peggioramento della pandemia da Covid-19. «Abbiamo purtroppo dei piani di riserva. Mi auguro, Spero, vorrei che il campionato andasse il più avanti possibile. Significherebbe che il Paese starà meglio. Ma nel caso in cui la situazione dovesse complicarsi ulteriormente, abbiamo lavorato su questo, a seconda di dove e quando ci dovesse essere un’interruzione». Queste le parole di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francescoha parlato dei piani di riserva dellaC in caso di peggioramento della pandemia da Covid-19 Francesco, presidente dellaC, in occasione della presentazione dell’iniziativa Rotary “In campo contro la Polio” ha parlato dei piani di riserva della Lega Pro in caso di peggioramento della pandemia da Covid-19. «Abbiamo purtroppo dei piani di riserva. Mi auguro,, vorrei che ilandasse il più. Significherebbe che il Paese starà meglio. Ma nel caso in cui la situazione dovesse complicarsi ulteriormente, abbiamo lavorato su questo, a seconda di dove e quando ci dovesse essere un’interruzione». Queste le parole di ...

junews24com : Ghirelli: «Tamponi? Ho una richiesta per il protocollo» - - IlmsgitSport : Balata e Ghirelli: «Serie B e C hanno il piano di riserva pronto» - ilmessaggeroit : Balata e Ghirelli: «Serie B e C hanno il piano di riserva pronto» - junews24com : Ghirelli sul tema Coronavirus: «La Lega Pro è intervenuta tempestivamente» - - digitalsat_it : RT @ComunicareDigit: @ElevenSportsIT @FrancescoGhire2 @digitalsat_it Ghirelli (Serie C): «Eleven Sports, pretendo che tutto vada alla perfe… -