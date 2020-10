Serie C 2020 2021 | la Ternana cala il tris e batte in trasferta il Catania

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il match tra, valevole per la sesta giornata del girone C diC, se lo aggiudica la formazione di Lucarelli per 3-0. Decisive le reti di Partipilo al termine della prima frazione di gioco e di Raicevic e Defendi nella ripresa. Lasi piazza alla guida della classifica del Girone C a quota 12 punti, mentre ilresta undicesimo a 6 punti. PRIMO TEMPO – Avvio sprint dellache nei primi dieci minuti si crea due occasioni da gol sempre con Partipilo che prima di testa raccoglie la palla messa in mezzo da Vantaggiato e centra in pieno la traversa, e poi la sua conclusione viene neutralizzata da un attento Martinez. Nei minuti successivi sono sempre gli uomini di Lucarelli a rendersi più pericolosi con Manneh e con Torromino, fino ...