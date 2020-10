Serie B, pareggio dolceamaro per la Cremonese in casa del Lecce (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cremona, 21 ottobre 2020 - La Cremonese torna dal temibile campo di un Lecce "ferito" con un pareggio di sostanza , ma il doppio vantaggio con il quale la squadra di Pierpaolo Bisoli è riuscita ad ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cremona, 21 ottobre 2020 - Latorna dal temibile campo di un"ferito" con undi sostanza , ma il doppio vantaggio con il quale la squadra di Pierpaolo Bisoli è riuscita ad ...

AnsaPuglia : Serie B: Lecce-Cremonese 2-2. I salentini riescono ad acciuffare il pareggio nella ripresa #ANSA - ILOVEPACALCIO : SerieC: il #Catania perde in casa. #Bari fermo sul pareggio. I risultati parziali - tvoggi : SERIE C, PARI CASALINGO PER LA PAGANESE Pareggio ad occhiali per la Paganese che nel turno infrasettimanale impatta… - sportli26181512 : Lecce-Cremonese 2-2: Prezioso pareggio del Lecce nel match valido per la quarta giornata della Serie B. Finisce 2-2… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie B, Lecce-Cremonese 2-2: gol di Gaetano in campo per 90': Serie B,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pareggio Risultati Serie B, 4ª Giornata – Solo un pareggio per il Lecce contro la Cremonese, la classifica CalcioWeb Risultati Serie C girone C, 6ª giornata LIVE – Teramo, il pareggio vale la vetta: rinviata Palermo-Turris

Risultati Serie C girone C, 6ª giornata - Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale per la sesta giornata di campionato ...

Lecce-Cremonese finisce 2-2, la Salernitana pareggia a Vicenza

21/10/2020 - Lecce e Cremonese 2-2 (0-2) nel posticipo della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di via del Mare, a Lecce. I gol: nel ...

Risultati Serie C girone C, 6ª giornata - Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale per la sesta giornata di campionato ...21/10/2020 - Lecce e Cremonese 2-2 (0-2) nel posticipo della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di via del Mare, a Lecce. I gol: nel ...