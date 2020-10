Serie A, lo strano caso del ministro dello sport che non digerisce il calcio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora non perde occasione per sminuire il calcio, una delle prime 10 industrie d’Italia Ogni dichiarazione una stoccata, ogni messaggio un colpo basso, nemmeno troppo sottinteso. Eppure Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, dovrebbe essere l’uomo in prima linea a difesa del calcio. Invece non perde occasione per sminuirlo o accusarlo, quasi fosse un fastidio e non una delle prime 10 industrie trainanti dell’economia italiana, con fatturato complessivo pari a 4,7 miliardi di euro (professionisti+Figc+Leghe+dilettanti+giovanili). In tv, nella giornata di ieri, in un colpo solo ha preso di mira la Serie A («Il campionato ce la può fare ma non so se arriverà fino in fondo») e il suo giocatore più rappresentativo, Ronaldo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora non perde occasione per sminuire il, una delle prime 10 industrie d’Italia Ogni dichiarazione una stoccata, ogni messaggio un colpo basso, nemmeno troppo sottinteso. Eppure Vincenzo Spadafora,, dovrebbe essere l’uomo in prima linea a difesa del. Invece non perde occasione per sminuirlo o accusarlo, quasi fosse un fastidio e non una delle prime 10 industrie trainanti dell’economia italiana, con fatturato complessivo pari a 4,7 miliardi di euro (professionisti+Figc+Leghe+dilettanti+giovanili). In tv, nella giornata di ieri, in un colpo solo ha preso di mira laA («Il campionato ce la può fare ma non so se arriverà fino in fondo») e il suo giocatore più rappresentativo, Ronaldo ...

In tv, nella giornata di ieri, in un colpo solo ha preso di mira la serie A («Il campionato ce la può fare ma non so se arriverà fino in fondo») e il suo giocatore più rappresentativo, Ronaldo («Certi ...

In tv, nella giornata di ieri, in un colpo solo ha preso di mira la serie A («Il campionato ce la può fare ma non so se arriverà fino in fondo») e il suo giocatore più rappresentativo, Ronaldo («Certi ...