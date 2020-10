Se troppo caldo o freddo cresce rischio incidenti lavoro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Temperatore estreme potrebbero avere una diretta correlazione con gli incidenti sul lavoro: troppo caldo o troppo freddo sono due condizioni nelle quale e' piu' facile incorrere in qualche tipo di incidente se si e' al lavoro. Lo rivela uno studio - il primo su questo argomento su un campione cosi' consistente di casi - condotto da un gruppo di ricercatori del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione bancaria "la Caixa".Lo studio ha analizzato i dati su quasi 16 milioni di infortuni sul lavoro verificatisi in Spagna in un periodo di 20 anni. Il nuovo studio, pubblicato su Environmental Health Perspectives, e' il primo ad analizzare i dati di un intero paese e valutare l'impatto economico. I ricercatori ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Temperatore estreme potrebbero avere una diretta correlazione con glisulsono due condizioni nelle quale e' piu' facile incorrere in qualche tipo di incidente se si e' al. Lo rivela uno studio - il primo su questo argomento su un campione cosi' consistente di casi - condotto da un gruppo di ricercatori del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione bancaria "la Caixa".Lo studio ha analizzato i dati su quasi 16 milioni di infortuni sulverificatisi in Spagna in un periodo di 20 anni. Il nuovo studio, pubblicato su Environmental Health Perspectives, e' il primo ad analizzare i dati di un intero paese e valutare l'impatto economico. I ricercatori ...

