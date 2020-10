“Scusa come hai detto?!”. I soliti ignoti, Amadeus non tollera la domanda del concorrente: “L’ignota numero 4 mi ha fatto sbagliare”. La risposta del conduttore è epica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piccola gag sul finire della puntata di soliti ignoti di oggi, martedì 20 ottobre 2020: il concorrente, al momento di indovinare l’identità dell’ultimo ignoto, ha infatti accusato (non sul serio, è ovvio) l’ignota numero 4 di avergli dato un indizio fuorviante, facendolo quindi sbagliare. Facendo delle ipotesi sull’identità dell’ultimo degli ignoti, il concorrente della puntata di soliti ignoti di stasera ha chiesto infatti: “Cosa ha detto prima, per l’indizio, la concorrente che mi ha fatto sbagliare?”. “La concorrente che ti ha fatto sbagliare?!”, ha quindi esclamato sorpreso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piccola gag sul finire della puntata didi oggi, martedì 20 ottobre 2020: il, al momento di indovinare l’identità dell’ultimo ignoto, ha infatti accusato (non sul serio, è ovvio) l’ignota4 di avergli dato un indizio fuorviante, facendolo quindi sbagliare. Facendo delle ipotesi sull’identità dell’ultimo degli, ildella puntata didi stasera ha chiesto infatti: “Cosa ha detto prima, per l’indizio, lache mi hasbagliare?”. “Lache ti hasbagliare?!”, ha quindi esclamato sorpreso ...

