Scuola | i sindacati contro il concorso | “Alcune sedi d’esame già zona rossa”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – “Non è possibile pensare che 66mila persone possano affrontare un concorso con situazioni di epidemia così vaste. La preoccupazione c’è, ma siamo pronti a trovare soluzioni”. Elvira Serafini, segretario Generale SNALS-Confsal, manifesta lo scetticismo dei sindacati per il concorso straordinario indetto a partire da domani in tutta Italia. Ma, come annunciato anche da Pino Turi (Uil Scuola) durante la conferenza stampa dei sindacati di questo pomeriggio, alcuni comuni sede di esame sono già zona rossa. Come Arzano, in provincia di Napoli, dal quale è diventato impossibile spostarsi a causa del numero crescente di contagi. E lì, nel comune campano, il liceo ‘Giordano Bruno’ avrebbe dovuto ospitare una parte dei concorsisti.