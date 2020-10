Scopre di essere incinta, col contratto in scadenza: il Milan rinnova Gaia Missaglia nonostante la gravidanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una notizia positiva, che speriamo possa ispirare tanti altri datori di lavoro. Gaia Missaglia è da sette anni allenatrice delle pulcine del Milan, quando a fine luglio effettua il test di gravidanza. E’ positivo, Gaia Missaglia diventerà mamma. La gravidanza giunge in contemporanea alla scadenza del contratto – terminato alla fine della scorsa stagione. Giungono … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una notizia positiva, che speriamo possa ispirare tanti altri datori di lavoro.è da sette anni allenatrice delle pulcine del, quando a fine luglio effettua il test di. E’ positivo,diventerà mamma. Lagiunge in contemporanea alladel– terminato alla fine della scorsa stagione. Giungono … L'articolo NewNotizie.it.

QBtwits : @ilfattoblog Prima di definisce 'salute', poi si scopre la magnitudine dell'idiozia che avete scritto. Sono però ce… - valerianom1948 : ma se uno scopre di essere POSITIVO chi dovrebbe assisterlo??????????? Rispondete se lo sapete - MayAmidala : @xonmyownn @OnceUponATeddy poi tornano alla normalità ma lei scopre di essere incinta e quindi qui finalmente parte… - Gian19629386 : @GreenbayMary @colvieux @RobertoBurioni @GiuseppeKonrad Infatti, è assolutamente fattibile. E nel farlo si scopre c… - psychodae : Non io che incito mia sorella a provarci con un suo amico che le piace e poi scopre per vie traverse di non essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre essere Scopre di essere incinta, col contratto in scadenza: il Milan rinnova Gaia Missaglia nonostante la gravidanza NewNotizie Temptation Island, Nunzia e Speranza incastrano Alberto: ‘guai’ per l’imprenditore napoletano

L’ultima puntata di Temptation Island 8 andata in onda ieri sera ha permesso al pubblico a casa di scoprire come vanno ... Marcuzzi e le ha raccontato di essere single, ma di provare ancora ...

Covid, lo studio: «Indossare la mascherina riduce di 23 volte la possibilità di prendere il virus»

«Abbiamo scoperto che qualsiasi cosa che diminuisca la distanza percorsa ... la carica virale dei pazienti arrivati in Pronto Soccorso si è man mano ridotta fino a essere mille volte inferiore ...

L’ultima puntata di Temptation Island 8 andata in onda ieri sera ha permesso al pubblico a casa di scoprire come vanno ... Marcuzzi e le ha raccontato di essere single, ma di provare ancora ...«Abbiamo scoperto che qualsiasi cosa che diminuisca la distanza percorsa ... la carica virale dei pazienti arrivati in Pronto Soccorso si è man mano ridotta fino a essere mille volte inferiore ...