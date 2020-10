Sconcerti: “Meglio Pelè o Maradona? E’ come chiedersi se sia meglio il sesso o la Nutella” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mario Sconcerti fa gli auguri a Pelè, che domani compirà 80 anni. E prova a rispondere alla domanda del secolo: meglio lui o Maradona? “In realtà è una domanda che non si pone. E’ molto televisiva perché crea dibattito, ma è come chiedere se è meglio il sesso o la Nutella. Sono due cose che possono comunicare, ma sono chiaramente due piaceri diversi. Pelè è stato di fondo un grande attaccante, ha segnato 1281 reti in 1363 partite documentate da referti arbitrali. Maradona ha giocato un terzo e segnato un quarto di Pelè, ma era il Giocatore Universale, costruiva da solo una squadra, un ambiente, una partita. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mariofa gli auguri a Pelè, che domani compirà 80 anni. E prova a rispondere alla domanda del secolo:lui o? “In realtà è una domanda che non si pone. E’ molto televisiva perché crea dibattito, ma èchiedere se èilo la Nutella. Sono due cose che possono comunicare, ma sono chiaramente due piaceri diversi. Pelè è stato di fondo un grande attaccante, ha segnato 1281 reti in 1363 partite documentate da referti arbitrali.ha giocato un terzo e segnato un quarto di Pelè, ma era il Giocatore Universale, costruiva da solo una squadra, un ambiente, una partita. ...

