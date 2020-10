Scanzi ha occupato un parcheggio per disabili personalizzato: è reato di violenza privata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Andrea Scanzi, altrimenti detto “la rockstar del giornalismo italiano” e autodefinitosi “il giornalista più potente sui social”, come rivelato ieri da questo giornale ha parcheggiato la sua scintillante Bmw su due posti per disabili. Sia la nostra redazione che altri quotidiani lo hanno chiamato più volte per interpellarlo a riguardo, ma niente, “Sua Umiltà” non risponde. Scanzi si è trincerato in una sorta di silenzio stampa, cosa che obiettivamente non ci saremmo mai aspettati da lui vista la consueta loquacità che lo contraddistingue. Ma non è tutto, perché osservando bene la foto che mostra la sua bella auto posteggiata in via Montefalco ad Arezzo, ci siamo accorti che uno dei due posti occupati è un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Andrea, altrimenti detto “la rockstar del giornalismo italiano” e autodefinitosi “il giornalista più potente sui social”, come rivelato ieri da questo giornale ha parcheggiato la sua scintillante Bmw su due posti per. Sia la nostra redazione che altri quotidiani lo hanno chiamato più volte per interpellarlo a riguardo, ma niente, “Sua Umiltà” non risponde.si è trincerato in una sorta di silenzio stampa, cosa che obiettivamente non ci saremmo mai aspettati da lui vista la consueta loquacità che lo contraddistingue. Ma non è tutto, perché osservando bene la foto che mostra la sua bella auto posteggiata in via Montefalco ad Arezzo, ci siamo accorti che uno dei due posti occupati è un ...

