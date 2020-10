Scafati | altri 33 positivi al Covid | sindaco pronto a mini lockdown

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di 33 nuovi casi il totale deiregistrati oggi nel comune di. E non è tardata ad arrivare la risposta delCristoforo Salvati che ha già annunciato per domani un’ordinanza con la quale chiuderà il mercato settimanale. Nel frattempo in una video conferenza di oggi tra i sindaci del distretto 61 è stata condivisa la necessità di adottare, da parte dei soggetti coinvolti nel flusso, una piattaforma comune per controllare l’esito dei tamponi in tempo reale. Già domani all’Asl verranno sottoposte le istanze dei sindaci anche relativamente al potenziamento del numero dei medici del dipartimento di prevenzione del territorio in modo da consentire un maggiore coordinamento e controllo dei ...