Sardegna verso il lockdown di 15 giorni | Solinas | “Pronti a chiudere porti e aeroporti”

"Se nelle prossime ore il numero dei contagi aumenterà ancora e quello dei ricoveri continuerà a salire con il trend attuale, saremo pronti a intervenire in maniera radicale per invertire questa tendenza e tutelare al meglio la salute di tutti i sardi". Lo dichiara il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dopo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. "Ciò significa – spiega – d'intesa con il ministro della Salute e con l'ausilio del comitato scientifico regionale, applicare in Sardegna uno 'Stop&Go' di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle ...

Come già previsto nel caso del lockdown nazionale, l’autocertificazione deve essere compilata per motivare i propri spostamenti negli orari vietati e, nel caso della Campania, anche se ci si muove tra ...

