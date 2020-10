Sardegna, gli Studenti Dicono Basta: “Non Andiamo Più a Scuola, Troppo Pericoloso” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da una settimana diversi Studenti si rifiutano di andare a lezione: “Prendere il pullman tutti ammassati è pericoloso, di conseguenza anche andare a Scuola lo è”. Tredici istituti in sciopero in Sardegna, gli Studenti infatti hanno aderito in massa alla protesta iniziata lo scorso mercoledì, contro la gestione dei mezzi pubblici e le rispettive norme … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da una settimana diversisi rifiutano di andare a lezione: “Prendere il pullman tutti ammassati è pericoloso, di conseguenza anche andare alo è”. Tredici istituti in sciopero in, gliinfatti hanno aderito in massa alla protesta iniziata lo scorso mercoledì, contro la gestione dei mezzi pubblici e le rispettive norme …

LegaSalvini : ?? SARDEGNA, #ZOFFILI: 'MENTRE IL GOVERNO MANDA LE FORZE DELL'ORDINE A MULTARE GLI ITALIANI SENZA MASCHERINA...'… - informazionecs : FITARCO Sardegna: gli esiti della prova indoor a Uras - AngiKappa : Ah, per la cronaca a #Lampedusa sono arrivate in meno di 24 ore sette barche dalla #Tunisia con circa 250 persone.… - Labatarde2 : Ecco la notizia: come se fosse 'normale' offrire test gratis negli stand elettorali! Erano più dignitosi perfino i… - vivere_sardegna : Cagliari, “puliamo e igienizziamo gli ospedali con paghe da fame: vogliamo un nuovo contratto” -