Sant’Arsenio | Donato Pica anticipa tutti | “No a mobilità interregionale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arsenio (Sa) – Il sindaco del piccolo Comune di Sant’Arsenio,alla popolazione amministrata, in forma di raccomandazioni i provvedimenti che, in tema di la mobilità interregionale, potrebbero essere oggetto di ulteriori restrizioni da parte dei Governo.scrive: “A seguito del consistente aumento dei contagi da Covid-19 in regione Campania, si raccomanda ai cittadini di rispettare le apposite prescrizioni di legge con particolare riferimento a distanziamento sociale; igiene delle mani; uso delle protezioni individuali; evitare luoghi affollati. Inoltre, vanno limitati gli spostamenti sul territorio, evitando in particolare o sconsigliando i viaggi da e per altre regioni d’Italia e/o da e per ...