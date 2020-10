Salvini: rispetto scelte sindaci e governatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Quando ci sono scelte di sindaci e governatori sono abituato a rispettarle, soprattutto quando c'è di mezzo la salute delle persone. Semplicemente, chiediamo al governo di mantenere gli impegni economici presi con le famiglie, con i commercianti e i lavoratori coinvolti da queste chiusure, a differenza che in passato. Gli italiani sono stufi di promesse". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Stasera Italia su Rete 4, rispondendo a una domanda sulla sua presunta contrarietà al coprifuoco nella Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana. Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Quando ci sonodisono abituato a rispettarle, soprattutto quando c'è di mezzo la salute delle persone. Semplicemente, chiediamo al governo di mantenere gli impegni economici presi con le famiglie, con i commercianti e i lavoratori coinvolti da queste chiusure, a differenza che in passato. Gli italiani sono stufi di promesse". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Stasera Italia su Rete 4, rispondendo a una domanda sulla sua presunta contrarietà al coprifuoco nella Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana.

