Salvini frena il coprifuoco in Lombardia per "non portare la croce" delle misure impopolari

Ieri sera Salvini in videocollegamento ha riunito il gruppo regionale della Lega in Lombardia. Il leader del Carroccio ha parlato anche con il governatore Attilio Fontana e gli assessori regionali: e, come scrive il Corriere della Sera, ha "congelato" l'ordinanza che prevedeva da giovedì il coprifuoco in regione. Ieri Salvini si era pronunciato spiegando che "A me la parola coprifuoco piace molto poco. A me le limitazioni delle libertà personali piacciono poco e devono essere l'ultima spiaggia. Però, se da mesi comuni e regioni chiedono al governo fondi per comprare autobus e non arrivano, i bandi per le nuove terapie intensive sono partiti questa settimana, io mi domando da cittadino cosa abbia fatto per 5 mesi il governo.

La frenata improvvisa si spiega con lo scetticismo di Matteo Salvini, che ha stoppato il presidente leghista della Regione: «Prima di chiudere io voglio capire». Raccontano che in videoconferenza il ...

