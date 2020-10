Salento: 23 arresti per droga, tentato omicidio, estorsione, armi Accuse a vario titolo. Direzione distrettuale antimafia di Lecce, operazione dei carabinieri nella zona di Casarano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dettagli dell’operazione in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I carabinieri del comando provinciale di Lecce stanno eseguendo, 23 provvedimenti cautelari, emessi dal Gip presso il tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia di cui 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari, per “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “concorso in duplice tentato omicidio”, “porto e detenzione abusiva di armi”, “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “tentata ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dettagli dell’in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel comando provinciale distanno eseguendo, 23 provvedimenti cautelari, emessi dal Gip presso il tribunale disu richiesta della localedi cui 8 in carcere e 15 aglidomiciliari, per “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “concorso in duplice”, “porto e detenzione abusiva di”, “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “” e “tentata ...

MELISSANO (Lecce) – Sgominata, nella notte, una presunta associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti attiva nel basso Salento in particolare nella zona di Melissano I CARABIN ...

