Sì alle unioni civili Coppie gay | altra picconata di Papa Francesco al Vaticano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)Bergoglio si schiera a favore della, ho fa in un documentario dedicato al Santo Padre in uscita oggi alla Festa del cinema di Roma a firma di Evgeny Afineevsky nel quale afferma che "le persone omosessuali", dice - hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo". Non la prima volta che Bergoglio si schiera accanto agli omosessuali, in una parte del documentario c'è una telefonata dalad una coppia gay con 3 figli piccoli, la replica ad una lettera della famiglia arcobaleno che riferiva il loro grande imbarazzo ...