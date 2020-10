Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X per l’Irlanda. Tra novità e ritorni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna il Guinness Sei Nazioni e sabato a Dublino va in scena il match valevole per la quarta giornata del torneo 2020 tra l’Irlanda e l’Italia. E lunedì Franco Smith ha annunciato i 32 convocati che prepareranno la sfida irlandese. Con tanti nomi nuovi, ma anche ritorni ricchi d’esperienza. Si conferma il forte ricambio generazionale in mischia, dove sono tre gli esordienti, mentre solo sette giocatori su 17 hanno più di dieci caps all’attivo. Nel dettaglio, in prima linea spicca Simone Ferrari, unico pilone con una lunga esperienza internazionale, mentre con Pietro Ceccarelli (9 caps) ci sono Giosué Zilocchi (5 caps), Danilo Fischetti (3 presenze) e l’esordiente Daniele Rimpelli. Esordiente anche il tallonatore Gianmarco Lucchesi, mentre assieme a capitan Luca Bigi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna il Guinness Seie sabato a Dublino va in scena il match valevole per la quarta giornata del torneotra l’Irlanda e l’Italia. E lunedì Franco Smith ha annunciato i 32che prepareranno la sfida irlandese. Con tanti nomi nuovi, ma anchericchi d’esperienza. Si conferma il forte ricambio generazionale in mischia, dove sono tre gli esordienti, mentre solo sette giocatori su 17 hanno più di dieci caps all’attivo. Nel dettaglio, in prima linea spicca Simone Ferrari, unico pilone con una lunga esperienza internazionale, mentre con Pietro Ceccarelli (9 caps) ci sono Giosué Zilocchi (5 caps), Danilo Fischetti (3 presenze) e l’esordiente Daniele Rimpelli. Esordiente anche il tallonatore Gianmarco Lucchesi, mentre assieme a capitan Luca Bigi ...

