Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le convocate dell'Italia ai raggi X per l'Irlanda. Tanta esperienza per Di Giandomenico

Torna il Guinness Sei Nazioni femminile e sabato a Donnybrooke va in scena il match valevole per la quarta giornata del torneo 2020 tra l'Irlanda e l'Italia. E lunedì Andrea Di Giandomenico ha annunciato le convocate che prepareranno la sfida irlandese. Il tecnico azzurro punta sull'esperienza di un gruppo ormai consolidato. A distanza due anni dall'intervento al cercine della spalla sinistra la squadra ritrova il suo capitano, Manuela Furlan, e potrà dunque contare, con Elisa Giordano che ha gestito la squadra al meglio in suo assenza, su due grandi leader. A Dublino torneranno anche Veronica Madia ed Aura Muzzo completamente ristabilite. In prima linea i nomi più attesi sono quelli di Silvia Turani, Melissa Bettoni e Lucia Gai, ...

Le convocazioni di Andrea Di Giandomenico sono, dunque, abbastanza scontate, anche se risentono della situazione difficile del rugby femminile in Italia, che con il prolungato stop dei campionati e la ...

