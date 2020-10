Roma, quattro Under 17 positivi al Coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma - quattro giocatori della Roma Under 17 sono risultati positivi al Coronavirus . I ragazzi dopo i tamponi effettuati quest'oggi sono risultati positivi al Covid e sono stati immediatamente messi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)giocatori della17 sono risultatial. I ragazzi dopo i tamponi effettuati quest'oggi sono risultatial Covid e sono stati immediatamente messi ...

siamo_la_Roma : ?? Il #Covid19 colpisce di nuovo #Trigoria ? Dopo le positività di #Diawara e #Calafiori ?? Hanno contratto il vir… - CiruzzoDiMarzio : #Roma, quattro Under 17 positivi al #Coronavirus ?? - CorSport : #Roma, quattro Under 17 positivi al #Coronavirus ?? - sportli26181512 : #Roma, quattro Under 17 positivi al Coronavirus: Quattro ragazzi trovati positivi dopo i tamponi effettuati oggi - forzaroma : #ASRoma, quattro positivi al #Covid19 nell'#Under17 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma quattro Coppa Italia lanci paralimpici, alla finale di Narni Scalo anche il campione europeo Campoccio

La classifica finale promozionale ed assoluta sarà stilata sulla base dei punteggi dei Campionati Invernali Lanci di Ancona, degli Assoluti di Jesolo, dei Societari di Roma e appunto della ... hanno ...

Covid nel Lazio: 1219 nuovi positivi, 16 morti e 133 guariti

Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato ...

La classifica finale promozionale ed assoluta sarà stilata sulla base dei punteggi dei Campionati Invernali Lanci di Ancona, degli Assoluti di Jesolo, dei Societari di Roma e appunto della ... hanno ...Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato ...