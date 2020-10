Roma, i convocati per lo Young Boys: ancora out Smalling (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chris Smalling non ha recuperato dal proprio infortunio e per questo motivo non è stato inserito nella lista dei convocati Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League contro lo Young Boys in programma domani sera. Chris Smalling, assente per infortunio contro il Benevento, è stato escluso nuovamente mentre torna Rick Karsdorp. Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer. Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout. Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chrisnon ha recuperato dal proprio infortunio e per questo motivo non è stato inserito nella lista deiIl tecnico dellaPaulo Fonseca ha diramato la lista deiper la sfida di Europa League contro loin programma domani sera. Chris, assente per infortunio contro il Benevento, è stato escluso nuovamente mentre torna Rick Karsdorp. Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer. Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout. Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez Leggi su Calcionews24.com

