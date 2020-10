Roma | demolite case e ville con piscina del clan Casamonica

Leggi su blogo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono iniziate alle prime luci del giorno di oggi le demolizioni di, capannoni edel. Otto costruzioni in tutto. A due anni di distanza dalla demolizione delle prime abitazioni abusive costruite dal(con l’allora ministro dell’Interno Salvini in prima fila per le foto), in spregio di qualsiasi norma urbanistica, le ruspe sono tornate in azione in via Fratelli Marchetti Longhi 10, quartierenina, roccaforte del. Alla demolizione degli immobili, riconducibili alsecondo gli accertamenti, si è arrivati grazie al lavoro dell’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII municipio di, sotto il coordinamento di un dirigente della Prefettura ...