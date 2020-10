Roma, con la targa modificata per sfuggire alle telecamere: furbetto beccato dalla Polizia Locale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aveva abraso la targa della sua moto, tentando di farla franca dal rilevamento dell’occhio elettronico, come le telecamere che rilevano il passaggio con il rosso o quelle che registrano i transiti irregolari sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, il quarantatreenne che è stato fermato da una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale durante uno dei consueti controlli su via Tuscolana. L’uomo, alla guida di un Aprilia Sport City, aveva alterato le lettere in modo tale da far leggere a distanza DF anziché DE originali: alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti il conducente, dopo aver accampato giustificazioni poco credibili, alla fine ha dovuto ammettere le sue responsabilità. Al termine degli accertamenti la targa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aveva abraso ladella sua moto, tentando di farla franca dal rilevamento dell’occhio elettronico, come leche rilevano il passaggio con il rosso o quelle che registrano i transiti irregolari sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, il quarantatreenne che è stato fermato da una pattuglia di motociclisti delladiCapitale durante uno dei consueti controlli su via Tuscolana. L’uomo, alla guida di un Aprilia Sport City, aveva alterato le lettere in modo tale da far leggere a distanza DF anziché DE originali: alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti il conducente, dopo aver accampato giustificazioni poco credibili, alla fine ha dovuto ammettere le sue responsabilità. Al termine degli accertamenti la...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - matteosalvinimi : Dopo il presidio della scorsa settimana per chiedere lo STOP alle cartelle esattoriali, anche stamattina la Lega si… - matteosalvinimi : ?? Con i parlamentari della Lega davanti alla sede INPS di Roma: PAGATE LA CASSA! Il modo in cui sono stati trattat… - HTWFirePro : @TheHolyD3 @Speedy_Photo @AEW @TheAEWDark @Roma @AEwrestling @AEWonTNT Bell' incontro sta settimana a dark! La stor… - FrancoOmoore : RT @CesareSacchetti: Dr. Franceschi, direttore Pronto soccorso del Gemelli di Roma:'la situazione nel pronto soccorso è drammatica.' Ho par… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma con Roma, la banda del buco colpisce al centro commerciale: in fuga con 20mila euro Il Messaggero La corte di Assise riconosce il teorema accusatorio del Pm

Ergastolo a Messina denaro per le stragi del 1992 dopo la precedente condanna per quelle del 1993. Secondo il Pm il boss fu parte attiva.

Odissea per un posto Covid. A 85 anni e con l'Alzheimer passa la notte in ambulanza

Odissea per un posto in ospedale. Una donna di 85 anni con problemi respiratori causati dal coronavirus e affetta da Alzheimer ha dovuto ...

Ergastolo a Messina denaro per le stragi del 1992 dopo la precedente condanna per quelle del 1993. Secondo il Pm il boss fu parte attiva.Odissea per un posto in ospedale. Una donna di 85 anni con problemi respiratori causati dal coronavirus e affetta da Alzheimer ha dovuto ...